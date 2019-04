Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190410.1 Lunden: Unfallflucht auf Tankstellengelände

Lunden (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es auf einem Tankstellengelände zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An einer Staubsaugersäule entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa tausend Euro.

Im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagabend demolierte ein Unbekannter vermutlich mit seinem Fahrzeug den im Bereich der Waschanlage stehenden Staubsauer auf dem Gelände der Tankstelle in der Brunnenstraße. Eine Tür und ein Seitenblech waren erheblich eingedrückt.

Hinweise auf den Verursacher des Schadens gibt es bis jetzt nicht - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 1410 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell