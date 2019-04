Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190409.1 Aasbüttel: Reifen-Diebstahl

Aasbüttel (ots)

In dem Zeitraum seit Januar 2019 sind von einem Grundstück in Aasbüttel Sommerreifen verschwunden. Hinweise auf den Dieb gibt es keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zu Jahresbeginn lagerte der Geschädigte seine vier Komplettreifen auf Paletten in einem Unterstand in der Dorfstraße. Als er die Räder samt Alufelgen nun wieder aufziehen wollte, musste er feststellen, dass der komplette Satz verschwunden war. Der Gesamtwert der Reifen von Hankook und der Felgen von Renault dürfte bei etwa tausend Euro liegen. Wer Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Reifen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

