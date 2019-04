Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190408.5 Kellinghusen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kellinghusen (ots)

Vermutlich war es der Einfluss von Alkohol, der ursächlich für einen Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Kellinghusen gewesen ist. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Kurz vor 09.00 Uhr war ein 44-Jähriger in einem Kleinlaster in der Luisenberger Straße unterwegs. In einer langen Linkskurve kam er mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer war nach dem Aufprall in seinem Transit eingeklemmt, ließ sich allerdings ohne technische Hilfsmittel befreien. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Weil Atemalkoholgeruch bei ihm feststellbar war, ordneten die eingesetzten Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Arzt des Krankenhauses führte diese Maßnahme durch. Wie stark der Verunglückte alkoholisiert war, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen müssen. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa zehntausend Euro. Der Transporter war nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit.

Merle Neufeld

