Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerpunktmaßnahmen der Polizei und der Stadt zeigen Erfolg

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und der Stadt Gelsenkirchen haben von Freitagabend, 24. April, bis Samstagmorgen, 25. April 2026, erneut Raser und Poser in den Fokus genommen. An einer Kontrollstelle an der Ückendorfer Straße wurden zunächst mehrere Ordnungswidrigkeiten fest-gestellt und geahndet. Ab 22.30 Uhr wurde der Kontrollort gewechselt und die Einsatzkräfte begaben sich zur Europastraße. Zunächst war das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich der abendlichen Uhrzeit entsprechend erhöht, jedoch verließ der Großteil der anwesenden Personen im Verlauf des Abends den Bereich rund um den Kreisverkehr hin zur Wanner Straße sowie zur Europastraße selbst. Zeitgleich wurde auch der Bereich um den Hafen Bismarck beobachtet, auch hier waren keine Zielgruppen im Sinne von Rasern und Posern aufhältig. Im Laufe des Einsatzes wurden zudem 167 Geschwindigkeitsverstöße mittels Radarüberwachung erfasst, Parkverstöße geahndet und Kontrollberichte gefertigt.

Die fortlaufenden Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Stadt und der Polizei Gelsenkirchen zeigen, dass das Einsatzkonzept funktioniert. Auf dynamische Entwicklungen im Stadtgebiet wird auch in Zukunft mit individuell angepassten Maßnahmen reagiert.

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