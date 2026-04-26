POL-GE: Quadfahrer ohne Führerschein, dafür jedoch mit Alkohol unterwegs

Gelsenkirchen (ots) - Um die Mittagszeit ereignete sich am 24.04.26 ein Raub auf eine ältere Dame. Der 14jährige Täter näherte sich der Betroffenen von hinten, ergriff den Riemen der Handtasche und zog derart energisch daran, dass diese zu Fall kam und sich bei dem Sturz an Stirn und Handgelenk verletzte. Der Täter flüchtete mit einem vermutlichen Mittäter (17 Jahre) vom Tatort, konnte jedoch durch einen Zeugen ...

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