POL-GE: Räuber verletzt Rollatorfahrer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein unbekannter Täter einen 51-jährigen Rollatorfahrer in der Altstadt verletzt und ausgeraubt hat, sucht die Polizei Zeugen. Im Anschluss an die Tat am frühen Freitagmorgen, 17. Mai 2024, erstattete der Gelsenkirchener Anzeige auf der Polizeiwache. Er gab an, sich um Mitternacht am Busbahnhof am Bahnhofsvorplatz aufgehalten zu haben. Dort sei er aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus von dem unbekannten Täter zunächst verbal angegangen und zur körperlichen Auseinandersetzung aufgefordert worden. Als der 51-Jährige dem nicht nachkam, wurde er vom Täter angespuckt und geschubst. Der Gelsenkirchener stürzte, woraufhin der Angreifer an der am Griff des Rollators angebrachten Tasche zerrte und schließlich mit der Beute flüchtete. Der Gelsenkirchener wurde leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Figur und lockige Haare. Hinweise bitte an die Polizei unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

