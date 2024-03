Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau kommt nach Widerstand ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Rotthausen, Ostermannstraße Samstag, 09.03.24, 18:28h

Nach reichlich Alkoholgenuss kam es zu Streitigkeiten, eine 54-jährige Gelsenkirchenerin weigerte sich auch in Anwesenheit der hinzugezogenen Polizei den Ort des Geschehens zu verlassen. Sie musste schließlich mit großem Kraftaufwand fixiert und zum Transportfahrzeug getragen werden. Hierbei griff sie einer Polizeibeamtin gezielt in die Haare und riss an diesen. Die Frau wurde zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell