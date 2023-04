Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei in einer Trinkhalle

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Montag, 3. April 2023, gegen 21 Uhr an einer Trinkhalle in Rotthausen auf der Mechtenbergstraße. Ein 43-jähriger Gelsenkirchener versuchte zunächst einen Streit zwischen zwei Männer zu schlichten. Dann wurde er von einem der beiden Streitenden, einem 47-jährigen Gelsenkirchener, zunächst mit einem Messer bedroht und dann durch einen Kopfstoß leicht verletzt. Die körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich in die Räumlichkeiten der Trinkhalle, wobei mehrere Glasflaschen zu Bruch gingen und ein Sachschaden entstand. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten hatten sich die beiden alkoholisierten und leicht verletzten Gelsenkirchener bereits voneinander getrennt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

