POL-GE: Paketbote absichtlich angefahren

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, kam es gegen 13.05 Uhr im Bereich Eindeckerweg/Ludwig-Dürr-Weg in Gelsenkirchen-Feldmark zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 33 Jahre alter Paketbote rief die Polizei, weil er zuvor von einem unbekannten Mann absichtlich angefahren worden war. Er gab den Beamten gegenüber an, dass es zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit dem Unbekannten gab, bevor dieser seinen Golf wendete und mit Absicht auf den Gladbecker zufuhr. Der Bote konnte sich nur mit einem Sprung auf die Motorhaube retten. Dabei zerbrach die Frontscheibe des PKW. Dieser flüchtete nach dem Zusammenstoß, konnte aber später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung an der Saarbrücker Straße in Rotthausen aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu dem Halter des Fahrzeugs und dem Fahrer dauern an. Die Beamten stellten das Fahrzeug zwecks Spurenauswertung sicher. Der Paketbote wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt, lehnte den Transport in ein Krankenhaus aber ab und wollte selbst einen Arzt aufsuchen.

