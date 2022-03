Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahndung nach mutmaßlichem EC-Kartenbetrüger

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Dieb und Computerbetrüger. Der Unbekannte hat am Freitag, 1. Oktober 2021, gegen 11 Uhr eine 73-jährige Essenerin mit einer Landkarte in der Hand angesprochen und nach dem Weg gefragt. Sie kam gerade vom Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft an der Steeler Straße in Rotthausen. Später bemerkte die Frau, dass ihre EC-Karte fehlte. In der Zwischenzeit hatte der Tatverdächtige bereits rechtswidrig Bargeld an zwei verschiedenen Geldautomaten abgehoben. Zunächst direkt bei einem Geldinstitut in Rotthausen, Steeler Straße, und dann bei einem Geldinstitut in Gladbeck, Hochstraße. Dabei wurde der Tatverdächtige gefilmt. Er ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, ist schlank und sprach gebrochen deutsch. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/wyhdmxrb

