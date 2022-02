Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer wurde am Dienstag, 8. Februar 2022, eine Gelsenkirchenerin schwer verletzt. Die 71-Jährige stand gegen 13.50 Uhr auf einer Verkehrsinsel auf der Emil-Zimmermann-Allee. Gleichzeitig fuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Wagen über die Emil-Zimmerman-Allee in Richtung Horster Straße. Als die 71-Jährige die Straße überquerte kam es zur Kollision, bei der die Frau schwer verletzt wurde. Der Fahrer sowie weitere Zeugen leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Gelsenkirchenerin später in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell