POL-GE: Schlägerei mit zwei Verletzten

Zwei Männer sind am Dienstag, 8. Juni 2021, bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Beckhausen verletzt worden. Die 47 und 63 Jahre alten Gelsenkirchener gerieten gegen 16.40 Uhr auf der Horster Straße in Streit. Im Verlauf schlug der 47-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Bierflasche, während der 63-Jährige mit einer Eisenstange zuschlug. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 63-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 47 Jahre alte Verletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

