Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungsergebnis zum Brand am Dördelmannshof

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein technischer Defekt an einer stromführenden Leitung war die Ursache für den Brand auf einem Gelände am Dördelmannshof im Stadtteil Ückendorf am Sonntagabend, 15. November 2020. Das stellen die Ermittler der Gelsenkirchener Polizei nach der Untersuchung des Brandortes fest. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 150000 Euro. Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4763771.

