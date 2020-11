Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto fährt Feuerwehrmann an

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein Feuerwehrmann wurde bei einem Einsatz am Montagmorgen, 16. November, in Hassel von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Gegen 10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Kellerbrand am Valentinshof aus. Dort hatte ein Elektroroller Feuer gefangen, der an einer Ladestation hing. Um 10.10 Uhr passierte eine 81-jährige BMW-Fahrerin aus Gelsenkirchen die Einsatzstelle. Hierbei berührte ihr Auto einen Feuerwehrmann, der gerade die Straße überquerte. Der erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen und will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Brand im Keller entstand geringer Sachschaden, Personen kamen hier nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell