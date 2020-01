Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Ferienwohnungs-Schwindel

Gelsenkirchen (ots)

Für ein Gelsenkirchener Ehepaar sollte es eigentlich ein schöner Urlaub in den Niederlanden werden, der aber mit einer Anzeige wegen Betrugs endete: Nachdem die beiden über das Internet im Nachbarland eine Ferienwohnung angemietet und im Voraus gezahlt hatten, kam vor Ort kurz vor dem Jahreswechsel das böse Erwachen. Denn die Vermieterin erschien nicht wie besprochen zur Schlüsselübergabe. Stattdessen fanden die Gelsenkirchener an der Tür lediglich einen Hinweiszettel anderer Urlauber, dass es sich um eine Betrugsmasche handele. Das Paar erstattete daraufhin am Donnerstag Strafanzeige bei der Polizei in Gelsenkirchen.

Die wichtigsten Tipps der Polizei:

- Im Voraus nicht den kompletten Betrag überweisen - Wenn möglich, das Geld per Lastschrift oder Kreditkarte zahlen - Telefonischen Kontakt zu den Vermietern suchen - Wachsam sein bei besonders günstigen Angeboten - Als Geschädigter eines solchen Betruges dies bei der örtlichen Polizeidienststelle anzeigen

