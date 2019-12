POL-GE: Wir suchen den Besitzer eines blauen Fahrrades

Polizei Gelsenkirchen

Am Samstagabend, 2. November 2019, haben drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren um kurz vor 22 Uhr an der Urbanusstraße in Buer ein Fahrrad aus einer Hofeinfahrt entwendet. Zeugen beobachteten die Tat und hielten einen der Jungen fest, bis die Polizei eintraf. Die beiden weiteren Tatverdächtigen konnten später ermittelt werden. Gesucht wird nun der Besitzer des Fahrrades. Es handelt sich um ein blau-schwarzes Mountainbike. Der Besitzer wird gebeten, sich mit Eigentumsnachweis unter folgender Telefonnummer 0209/ 365 -7555 (KK 15) zu melden.

