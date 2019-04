Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Flächenbrand in Röbel

Röbel (ots)

Am 17.04.2019 gg. 14:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber der RLSt MSE einen Flächenbrand an der Wünnow in Röbel. Das Feuer breitete sich in der Nähe einer Bootsschuppenanlage aus. Durch die 7 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Röbel konnte der Brand jedoch schnell, ohne auf angrenzende Gebäude überzugreifen, gelöscht werden. Bei dem Brand ist eine Grünfläche von ca. 70m x 2 m beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden von ca. 50 EUR. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine weggeworfene Zigarette ursächlich für den Brand sein. Die Polizei möchte aufgrund der anhaltenden Trockenheit auch in den kommenden Tagen auf erhöhte Brandgefahr insbesondere im Bereich der Wälder und Wiesen hinweisen.

im Auftrag Anne Neumann, Polizeihauptkommissarin

