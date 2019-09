POL-GE: Schwerverletzter Radfahrer in Schalke

Polizei Gelsenkirchen

Am Mittwoch, 25. September 2019, gegen 20.25 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße/Grillostraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer, wobei der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 36-jährige Gelsenkirchenerin war mit ihrem Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden unterwegs und bog rechts in die Grillostraße ein. Während des Abbiegevorganges kam es zu einer Kollision mit einem 29-jährigen Gelsenkirchener Fahrradfahrer. Er war zuvor auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Süden unterwegs und überquerte die Grillostraße an der dortigen Ampel, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der 29-Jährige stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

