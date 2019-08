Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist belästigt 48-Jährige

Gelsenkirchen (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine 48-jährige Frau aus Gelsenkirchen am Montagabend, 12. August, auf der Steinfurthstraße in Rotthausen: Sie begegnete dort gegen 19.40 Uhr einem Exhibitionisten, der sein Glied in der Hand hielt und onanierte. Die Frau forderte den Mann mehrfach auf, dieses zu unterlassen. Daraufhin flüchtete er unerkannt. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun nach einem 18 bis 20 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er ist 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hatte schwarze kurze Haare und trug einen grauen Camouflage-Jogginganzug. Hinweise bearbeiten die Ermittler unter den Telefonnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

