Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randaliererin in U-Bahn - Polizei sucht weitere Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zu Montag, 12.08.2019, gegen 01.14 Uhr, hat eine unbekannte Frau in der U-Bahn-Station Bismarckstraße am Hüttweg einen Feuerlöscher zweckentfremdet. Sie nahm den Feuerlöscher aus der Halterung, entleerte diesen und warf ihn dann in das Gleisbett. Außerdem betätigte die Unbekannte den Notschalter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Täterin und/oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell