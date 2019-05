Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Betäubungsmittel in Resse sicher - eine Person vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2019, bestreiften Polizeibeamte gegen 22:30 Uhr die Ahornstraße in Resse. Hier fiel ihnen ein 24-jähriger Gelsenkirchener auf, der zu Fuß in Richtung Middelicher Straße ging. Der Gelsenkirchener schaute sich mehrfach um und wirkte auffallend nervös. Als die Beamten aus dem Wagen stiegen, um den 24-Jährigen zu kontrollieren, schlug ihnen Cannabisgeruch entgegen. Der Gelsenkirchener hielt einen Joint in der Hand. In seiner Hosentasche war eine kleine Ampulle mit weißem Pulver. Außerdem hatte er einen größeren Bargeldbetrag dabei. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass es sich bei dem Pulver um Amphetamin handeln würde, welches er kurz vorher zusammen mit Cannabis konsumiert habe. Zu dem Bargeld machte er widersprüchliche Angaben. Er war mit der Durchsuchung seiner Wohnung einverstanden. Hier fanden die Polizeibeamten größere Mengen Amphetamine, Kokain, Cannabis und Ecstasytabletten. Die Polizeibeamten stellten das Bargeld und die Betäubungsmittel sicher, den 24-Jährigen nahmen sie vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Justiz den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

