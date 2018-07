POL-GE: Alkoholisierter Unfallverursacher leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots) - In alkoholisiertem Zustand befuhr ein 38-jähriger Gelsenkirchener am Samstag, 07.07.2018 gegen 01:40 Uhr mit seinem schwarzen Pkw der Marke VW die Adenauerallee in Gelsenkirchen-Buer. Am Ende des Sackgassenbereiches fuhr er ungebremst gegen einen Baum, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Am Pkw entstand Totalschaden. Nach ambulanter Behandlung seiner Verletzungen leistete der Unfallverursacher gegen die notwendige Entnahme einer Blutprobe Widerstand. Da sich der 38-jährige auch nach der Entnahme nicht beruhigen ließ, musste er zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

