POL-GE: Raub in Gelsenkirchen Beckhausen

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Raub ist es am vergangenen Samstag, 07.07.2018 gegen 13:10 Uhr auf der Fohlenstraße in Gelsenkirchen Beckhausen gekommen. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich einer 88-jährigen Frau von hinten und entriss ihr die Handtasche. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung in Tatortnähe brachte keinen Erfolg. Angaben zum Täter oder zur Fluchtrichtung konnte die 88-Jährige nicht machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und/oder dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Püschel, PHK

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell