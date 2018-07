POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018, 15:50 Uhr, überquerte eine 20-jährige Gelsenkirchenerin in Höhe der Einmündung "Am Schalker Bahnhof" zu Fuß den Gleisbereich der Kurt-Schumacher-Straße. Dabei wurde sie von einer in nördlicher Richtung fahrenden Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Die junge Frau erlitt schwerste lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt. Der 27-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. In der Straßenbahn aufhältige Fahrgäste wurden nicht verletzt. Zur Rekonstruktion des noch nicht abschließend geklärten Unfallhergangs hat die Polizei auch einen Sachverständigen eingesetzt. Im Rahmen der mehrstündigen Unfallaufnahme kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen des Fahrzeugverkehrs, da sowohl in nördlicher, als auch in südlicher Fahrtrichtung nur der jeweils rechte Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße genutzt werden konnte. Auch der Straßenbahnverkehr musste zunächst gänzlich unterbrochen, später eingleisig in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

