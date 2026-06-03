POL-KR: Lkw fährt in Bahnschranke und flüchtet: Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Freitag (29. Mai 2026) war ein 15-jähriger Krefelder gegen 8:30 Uhr auf seinem E-Scooter auf dem Südwall / Westwall / Südstraße unterwegs, als er von einem Pkw touchiert wurde, der ihn von hinten überholte. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Nach dem Sturz half ihm ein unbeteiligter Passant, der sich kurze Zeit später von der Unfallstelle entfernte. Der Autofahrer stieg nur kurz aus ...

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