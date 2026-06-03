POL-KR: Lkw fährt in Bahnschranke und flüchtet: Zeugen gesucht
Krefeld (ots)
Am Mittwoch (03. Juni 2026) ist ein Lkw-Fahrer um kurz nach 10 Uhr gegen die Bahnschranke an der Oberbenrader Straße gefahren. Daraufhin flüchtete er in Richtung Hückelsmaystraße. Die Schranke hing auf den Gleisen und ein anfahrender Regionalzug kollidierte mit ihr. Verletzt wurde niemand. Es handelte sich vermutlich um einen großen, weißen Lkw mit Anhänger. Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (160)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell