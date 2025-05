Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall in Krefeld schwer verletzt.

Krefeld (ots)

Am Sonntag, den 11.05.2025, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Erkelenzer mit einem Pkw Smart die Kuhleshütte in Fahrtrichtung Werkstättenstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 25-jähriger Krefelder mit seinem Krad Honda die Kuhleshütte in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Am Verkehrsknotenpunkt Kuhleshütte / Sandberg bog der Pkw-Führer nach links auf die Straße Sandberg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kradfahrer, der beabsichtigte die Straße Sandberg zu passieren und weitere geradeaus auf der Kuhleshütte zu fahren. Durch den Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, so dass dieser durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur stationären Behandlung einem Krefelder Krankenhaus zugeführt wurde. Im Zuge der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw- Fühher das Fahrzeug offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es durch Verkehrssperrungen zu Beeinträchtigungen des Pkw und Straßenbahnverkehrs.(83)

