Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter Stoff auf der Kaiserstraße: Zusammenhang zu einem vorausgegangenen Einbruch

Krefeld (ots)

Derzeit sichert die Feuerwehr in Amtshilfe zusammen mit Experten in einem Haus auf der Kaiserstraße einen bisher noch nicht identifizierten Stoff. Am Montag (12. August 2024) war es dort gegen 18 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Danach war am Tatort der unbekannte Stoff gefunden worden.

Wegen der laufenden Ermittlungen kann die Polizei derzeit keine näheren Angaben zu dem Einbruch, dem Stoff und der entwendeten Beute machen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemeldung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/5843757

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell