Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Neue Angebote der Polizei Krefeld für Radfahrer

Krefeld (ots)

Geführte Radtour mit der Polizei in Uerdingen

Die Veranstaltung der Polizei Krefeld und des DRK richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die ihren Stadtbezirk und ihren Lebensbereich einmal mit anderen Augen erleben wollen. Die geführte Tour besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Gemeinsam werden gefährliche Verkehrsbereiche und bekannte Unfallstellen aufgesucht, fachkundig erklärt und auf mögliche Gefahren hingewiesen. Es werden alternative Fahrstrecken (z. B. Fahrradstraßen) aufgezeigt. Nach einer knapp zweistündigen Fahrt endet die Veranstaltung bei einer Tasse Kaffee. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmenden müssen ein verkehrssicheres Pedelec oder Fahrrad mitbringen. Bei den Veranstaltungen besteht eine Helmpflicht. Helme können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: 21. August 2024

Treffpunkt: Edeka Uerdingen, Haupteingang Kurfürsten Str. 40, 47829 Krefeld Startzeit: 10 Uhr

Wenn Sie Interesse an dieser Veranstaltung haben, melden sie sich bitte schnellstmöglich an.

Anmeldung bitte über die E-Mail: VSB.Krefeld@polizei.nrw.de Anmeldeschluss ist der 19. August 2024

-- Pedelec- und E-Bike-Fahrtraining

Die veränderte Fahrdynamik eines Pedelecs zum normalen Fahrrad ist enorm. Diese Veränderungen werden von vielen Seniorinnen und Senioren unterschätzt, und es kommt zu Fehleinschätzungen von Verkehrssituationen und zu Verkehrsunfällen. Um mehr Sicherheit im Umgang mit dem E-Bike bzw. Pedelec zu erlangen, bietet die Verkehrsunfallprävention der Polizei Krefeld ein Fahrtraining an. Dieses wird in einem geschützten Raum angeboten, wo die Teilnehmenden genau auf diese veränderten Fahreigenschaften hingewiesen werden und auch durch die Teilnahme an einem Trainingsparcours selber Erfahrungen sammeln können. Die etwa zweistündige Veranstaltung beinhaltet einen Kurzvortrag und das Fahrtraining in einem Parcours. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmenden müssen ein verkehrssicheres E-Bike/Pedelec mitbringen. Bei dem Fahrtraining besteht Helmpflicht. Fahrradhelme könnten bei uns für die Zeit des Trainings ausgeliehen werden. Wenn Sie Interesse an dieser Veranstaltung haben, melden Sie sich bitte schnellstmöglich an.

Wann: Freitag, 23. August 2024, 10 Uhr

Wo: Treffpunkt ist die Westpreußen Straße/Hafenstraße, dortiger Parkplatz der Firma Fressnapf. Von dort aus werden die Teilnehmenden von uns zum Veranstaltungsort geleitet.

Anmeldungen bitte über die E-Mail: vsb.krefeld@polizei.nrw.de Anmeldeschluss ist der 21. August 2024

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell