POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Autofahrer erfasst Mädchen - leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (4. Januar 2021) hat ein Autofahrer eine 11-Jährige erfasst und leicht verletzt.

Um 15:15 Uhr fuhr ein 95-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Birkschenweg in Richtung Blumentalstraße. Als er in die Mewissenstraße abbiegen wollte, stieß er mit dem Mädchen zusammen, welches an der dortigen Ampel die Straße querte.

Durch den Zusammenstoß fiel das Mädchen zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Das Krankenhaus konnte sie nach einer ambulanten Behandlung verlassen. (4)

