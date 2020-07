Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auto aufgebrochen - Navi gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter einen weißen BMW 325d an der Straße In der Heide auf. Aus dem Fahrzeug wurden das Navigationssystem, Radio, Lenkrad und das Steuerelement gestohlen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

