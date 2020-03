Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Polizei fasst Einbrecherin auf der Flucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Samstag (12. März 2020) hat die Polizei eine Frau gefasst, die zuvor versucht hatte, in einen Kiosk an der Kurfürstenstraße einzubrechen.

Gegen 3:20 Uhr versuchte die 19-jährige Frau, die Eingangstür eines Kiosks einzuschlagen. Ein Anwohner hörte die lauten Geräusche, ging ans Fenster und rief der jungen Frau zu, mit dem Krach aufzuhören. Als sie dann versuchte, sich Zugang zu verschaffen, informierte er die Polizei. Die 19-Jährige flüchtete in Richtung Am Röttgen.

Wenige Minuten später trafen Polizeibeamte an der dortigen Haltestelle auf die Tatverdächtige und nahmen sie mit zur Wache. Sie hatte mehrere Einbruchwerkzeuge bei sich, die sichergestellt wurden. Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren. (164)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell