Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Sexuelle Belästigung - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (18. Februar 2020) hat ein Mann eine Schülerin sexuell belästigt und ist geflüchtet. Die Polizei bitte um Hinweise.

Als eine 14-Jährige gegen 15:40 Uhr von der Schule nach Hause ging, wurde sie auf Höhe Dionysiusstraße / Prinz-Ferdinand-Straße in schamverletzender Weise von einem Mann berührt. Als sie der Mutter zu Hause von dem Vorfall berichtete, verständigte diese die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der korpulente Mann ist ca. 1,75 Meter groß. Er hat kurze weiße Haare und trug eine Jeansjacke mit weißem Fellkragen.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (105)

