Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.10.2019, 13:27 Uhr - Benrad-Nord - Autos in Brand: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am vergangenen Freitag (4. Oktober 2019) sind gegen 0:25 Uhr drei Autos an der Kempener Allee in Brand geraten. Die beiden VW und ein DaimlerChrysler standen auf einem Parkplatz in der Höhe der Hausnummer 170.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (768)

