POL-KR: Radfahrerin fährt Kind an und flüchtet

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (4. Juli 2018) hat eine Radfahrerin ein neun Jahre altes Mädchen auf der Nikolaus-Groß-Straße angefahren und leicht verletzt. Die Radlerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Mädchen war gegen 14:30 Uhr zu Fuß auf der Nikolaus-Groß-Straße unterwegs. An der Höhe zur Kreuzung mit der Traarer Straße kam ihr eine Radfahrerin entgegen und erfasste sie mit dem Lenker. Dabei verletzte sich das Kind leicht. Außerdem fiel Handy des Mädchens zu Boden, wodurch das Display zersprang. Ohne sich um das Kind zu kümmern entfernte sich die Radfahrerin vom Unfallort. Sie war etwa 30 Jahre alt und hatte lange braune Haare sowie braune Augen.

Hinweise bitte an Telefon 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (423)

