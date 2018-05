Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Motorradfahrer gestürzt

Beim Abbiegen von der B294 auf die L186 Richtung Kandel kam ein Motorradfahrer am Freitagmorgen, um 07:50 Uhr, zu Sturz. Ursächlich dafür waren offenbar auch Splittreste am Rand des Fahrstreifens, auf denen der 36-jährige Zweiradfahrer dann in der Kurvenlage wegrutschte und über die Fahrbahn in den angrenzenden Graben rutschte. Durch den Sturz zog er sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Den entstandenen Schaden am Krad schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Denzlingen: Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogeneinfluss

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 23:10 Uhr, konnte eine 47jährige Autofahrerin keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich herausstellte, war ihr dieser in der Vergangenheit bereits behördlich entzogen worden. Da sie zudem noch unter dem Einfluss von berauschenden Drogen stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem muss nun auch gegen den Fahrzeughalter ein Strafverfahren eingeleitet werden, da dieser das Fahrzeug zur Fahrt überlassen hatte, obwohl er von der fehlenden Fahrerlaubnis wusste.

