POL-FR: Todtnau: Geschwindigkeitskontrollen

Freiburg (ots) - Bei strahlendem Sonnenschein führte das Verkehrskommissariat Weil am Rhein am Freitagmittag bei Todtnau und Präg Hochkopf Geschwindigkeitskontrollen durch. Dem Wetter angepasst wurde hierbei insbesondere ein Auge auf den motorisierten Zweiradverkehr geworfen. An der ersten Kontrollstelle im 80-km/h-Bereich auf der Landstraße bei Muggenbrunn wurden insgesamt sieben Fahrzeugführer festgestellt, die mindestens 21 km/h zu schnell waren. Spitzenreiter hier war ein Suzuki-Fahrer mit 121 km/h. Ein Lkw-Fahrer wurde angezeigt, weil die Ladung ungesichert war. Auf der Landstraße bei Präg, wo auch 80 Stundenkilometer gilt, wurde der Schnellste mit 133 km/h gemessen. Insgesamt wurden an dieser Stelle neun Fahrer angezeigt, die zumindest mit 101 km/h unterwegs waren. Ein Motorradfahrer hatte am Auspuff den Dämpfereinsatz, den sogenannten "dB-Eater oder dB-Killer", entfernt und wurde deshalb beanstandet.

