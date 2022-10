Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Wegen Kindheitserinnerungen in die Wohnung gelassen - Geld und Schmuck weg

Duisburg (ots)

Angeblich habe sie als Kind in der Wohnung gelebt und würde sie so gerne noch einmal sehen. Mit dieser Lügengeschichte verschaffte sich eine Frau mit ihren beiden Komplizinnen am Montag (17. Oktober) gegen 11 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Nähe des Wochenmarktes in Wanheim. Die eine Diebin wollte noch zur Toilette, die andere einen Tee. Als das Trio nach etwa einer halben Stunde wieder verschwand, bemerkte die 80-Jährige, dass Schmuck und Geld fehlten. Die Duisburgerin schätzt das Alter der drei Frauen auf etwa 18 Jahre. Zwei hatten dunkle schulterlange Haare; eine trug ihre dunkelblonden Haare zum Zopf gebunden. Sie hatte eine kurze weiße Jacke an. Eine der Dunkelhaarigen war mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

