Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Versuchter Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hatte es am Sonntagmorgen (12. Juni) auf die Handtasche eines 61-Jährigen abgesehen, der gegen 9:30 Uhr über die Tonhallenstraße in Richtung Königstraße lief. Laut Zeugenaussagen habe sich der Täter von hinten angeschlichen und an der Tasche gezogen, die der 61-Jährige in seiner Hand hielt. Als sich der Mann wehrte und die Tasche zurückzog, ließ der Angreifer los und lief in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße davon. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

