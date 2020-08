Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Von der Fahrbahn abgekommen

Duisburg (ots)

Mit ihrem Renault Twingo ist eine 23-jährige Frau am Sonntagnachmittag (23. August, 17:30 Uhr) in einer Kurve auf der Aldenrader Straße von der Fahrbahn abgekommen. Sie geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem blauen Seat zusammen. Den 31-jährigen Fahrer brachten Rettungskräfte zur Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

