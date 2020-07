Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Laube ausgebrannt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (10. Juli, 22:20 Uhr) ist eine Laube an der Straße "Am Volkesberg" vollständig ausgebrannt. Zeugen hatten den Rauch bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Verletzt wurde niemand. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kripo (KK 11) unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell