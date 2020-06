Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten am Montagabend kurz vor Mitternacht (15.Juni, 23:30 Uhr) im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Bülowstraße beobachtet, wie ein Tatverdächtiger Tüten auf ein Nachbargrundstück warf. Sie nahmen den 35-jährigen Verdächtigen vorläufig fest und stellten mehrere Plastiktüten mit jeweils ca. 500 Gramm Marihuana sicher. Auf Anordnung der Duisburger Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten im Anschluss seine dortige Wohnung, in der er mit seiner Familie lebt. Zur Unterstützung forderten die Ermittler Diensthund Lasco an. Auch mithilfe seiner feinen Nase entdeckten die Beamten in der Wohnung unter anderem eine Fischfutterdose mit weiteren Drogen sowie einen Schlagring. Sie asservierten auch diese Drogen. Der Duisburger wird wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dem Haftrichter vorgeführt.

