Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Zeugen für Kissenraub gesucht

Duisburg (ots)

Am Montagabend (25. Mai, gegen 18:40 Uhr) sollen fünf Unbekannte einen Mann an der Wanheimer Straße ausgeraubt haben. Sie sollen den 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm eine Tüte mit zwei blauen Kissen abgenommen haben. Danach seien die fünf Unbekannten in Richtung Karl-Jarres-Straße geflohen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0203 / 2800 an das Kommissariat 13 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell