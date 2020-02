Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Raubmord Richard H.: Zeugensuche mit Plakaten und 4.000 Euro Belohnung

Ein Dokument

Duisburg (ots)

Mit Plakaten bittet die Duisburger Polizei noch einmal um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen, die an dem Raubmord an Richard H. beteiligt sind? Der 41-jährige niederländische Staatsbürger war am 16. Oktober 2019 tot in seiner Wohnung auf der Krummbeeckstraße aufgefunden worden. In der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg 4.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zu möglichen Tatverdächtigen führen. Nach bisherigen Ermittlungen könnten die unbekannten Täter möglicherweise aus dem Drogenmilieu stammen.

Die Plakataktion soll vor allem Zeugen ansprechen, die der Aufruf der Kripo bislang noch nicht erreicht hat. Die Beamten suchen nach Personen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben. Sie fragen auch: Wer kennt jemanden, der kurz nach der Tat entgegen seiner Gewohnheiten über eine größere Menge Bargeld verfügt hat? Zeugen melden sich bitte beim KK 11 unter der Rufnummer 0203 2800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. (stb)

Unsere Berichterstattung bis jetzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4503411 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4404351

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell