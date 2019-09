Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfall beim Linksabbiegen - vier Autos krachen ineinander

Duisburg (ots)

Ein 19 Jahre alter VW-Fahrer ist am Mittwoch (11. September, 16:15 Uhr) beim Linksabbiegen von der Steinschen Gasse in die Schwanenstraße mit einem entgegenkommenden Fiesta und einem Transit zusammengestoßen. Ein dahinter fahrender Mann im Renault konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Transit. Der Fiesta-Fahrer (50) verletzte sich an der Hand und kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 19-jährige Linksabbieger will den Unfall nicht verursacht haben. Er meinte, dass die anderen Wagen doch sicher bei Rot gefahren seien. Die Polizisten überprüften die Ampelanlagen, die einwandfrei funktionierten, und sicherten Spuren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0203 280-0 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden. (jg)

