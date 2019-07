Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Passanten ergreifen mutmaßlichen Räuber

Duisburg (ots)

Dank des couragierten Eingreifens von Passanten konnte die Polizei am Donnerstag (25. Juli, 13:45 Uhr) auf der Musfeldstraße einen mutmaßlichen Räuber festnehmen. Er soll sich der Fußgängerin in einem Gang zwischen den Häusern von hinten genähert haben. Mit Wucht habe der Mann versucht ihr die Handtasche zu entreißen, wodurch die Seniorin zu Boden stürzte. Er soll so stark an der Tasche gerissen haben, dass er die Frau mit schliff. Mit der Beute sei der 26-Jährige dann weggerannt. Mehrere Passanten hörten die Hilfeschreie der 75-Jährigen und ergriffen den mutmaßlichen Räuber. Die alarmierten Polizisten brachten ihn zur Wache und schrieben eine Anzeige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der Mann heute dem Haftrichter wegen Raubes vorgeführt.

