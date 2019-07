Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt -Zeugen gesucht

Mittelmeiderich (ots)

Am Mittwoch (3. Juli) kollidierte um 7:15 Uhr in der Einmündung der Singstraße zur Straße Am Bahnhof ein Taxi mit einem Radfahrer (84). Hierbei stürzte der Senior und zog sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte den 84-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den 42-jährigen Taxifahrer wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Verkehrskommissariat 21. (dab)

