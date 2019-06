Polizei Duisburg

POL-DU: Polizei kontrolliert 48 Lkw und rettet einen Senior

Duisburg/Krefeld (ots)

Verkehrsdienstbeamte der Duisburger und der Krefelder Polizei haben am Dienstagmorgen (11. Juni) in der Zeit von 7 bis 12 Uhr 48 Lastwagen und Kleintransporter auf der B288 im Bereich Dammhausweg in Fahrtrichtung Duisburg kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten unterschiedliche Verstöße fest: Sie schrieben unter anderem 20 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften. Hier hatten die Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Sechsmal stellten die Polizisten fest, dass die Ladung nicht richtig gesichert war. Genauso häufig registrierten sie technische Mängel am Fahrzeug. Einmal mussten die Beamten dem Fahrer eines Kleintransporters verbieten weiterzufahren. Das Fahrzeug war mit notdürftig geklebten Außenspiegeln unterwegs. Neben den Transporter-Kontrollen überprüften die Beamten auch die Geschwindigkeit. 49 Verwarngelder wurden dabei fällig. Vor Ort nahmen die Ordnungshüter noch eine Anzeige auf, weil Unbekannte im Verlaufe des Pfingstwochenendes aus einem Bagger, der auf der gegenüberliegenden Baustelle geparkt war, illegal Diesel abgezapft hatten. Die Polizisten hatten bei den Kontrollen aber nicht nur den Güterverkehr im Blick: Sie halfen auch einem Senior, der orientierungslos wirkte und zu Fuß in Richtung Duisburg lief. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 78-Jährige in Krefeld gemeldet ist und unter Demenz leidet.

Die Verkehrsdienste der beiden Behörden führen immer wieder auf der B288 sowohl im Duisburger Bereich als auch auf der Krefelder Seite Kontrollen durch. Ziel ist, auf der viel befahrenen Verbindung zwischen den beiden Städten Verstöße im überregionalen Güter- und Schwerlastverkehr konsequent zu ahnden. (stb)

