Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Kontrolle über das Fahrzeug verloren - Unfall endet in Plakatwand

Duisburg (ots)

Eine Polizeistreife wurde am Samstag (01. Juni) gegen 07.40 Uhr auf der Kreuzung Moerser Straße/Asterlager Straße auf einen Unfall aufmerksam, als sie einen unfallbeschädigten weißen Audi auf der Kreuzung stehen sahen. Der Opel des 58-jährigen Unfallverursachers stand auf dem Gehweg der Asterlager Straße unter einer umgekippten Plakatwand. Beide Unfallbeteiligten wurden von Ersthelfern versorgt. Nach eigenen Angaben habe der Opelfahrer auf Grund von Schwindel und Übelkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er nach Norden in Richtung Homberg über die Kreuzung fuhr. Hier sei er mit dem wartenden Audi zusammengestoßen und im Weiteren über die Kreuzung zur Plakatwand auf der Asterlager Straße gerollt, wo er zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden in Krankenhäuser gebracht, beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung für eine viertel Stunde. (lk)

