POL-DU: Duisburg: Wer kennt verstorbene Frau aus Landschaftspark?

Heute Morgen (31. Mai) haben Zeugen eine verstorbene Frau im Landschaftspark Duisburg-Nord vor dem Fuße des Hochofens 5 gefunden. Nach erster Betrachtung des Verletzungsbildes könnte sie in Folge eines Sprunges aus einiger Höhe gestorben sein. Die Identität der Frau ist bislang unklar. Daher bittet die Polizei Duisburg um Hinweise: Sie ist circa 1,56 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt und hat dunkel gefärbte, circa 20 bis 25 cm lange Haare. Ein grauer Ansatz ist erkennbar. Sie hat am rechten Ringfinger einen silberfarbenen Ring und trägt eine gold- und silberfarbene Armbanduhr des Herstellers Hirsch. Neben ihr lag ein Schlüsselbund mit Katzenanhänger. Die Frau ist bekleidet mit einer blauen Jeans (Größe 36) mit einem schwarzen Gürtel und silberner Schnalle, einem roten Pullover, hellbrauner Lederjacke (Größe 38) und schwarzen Absatzschuhen in Größe 35. Hinweise nimmt das KK 11 unter 0203 280-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (JG)

