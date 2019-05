Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Bergheim: Folgemeldung: DNA-Spur an einem Feuerzeug gesichert

Duisburg (ots)

Nach dem Brand im Krankenhaus auf dem Kreuzacker am 16. März (6:30 Uhr) gibt es jetzt neue Erkenntnisse: Die Ermittler konnten die DNA der verstorbenen 56 Jahre alten Patientin an einem Feuerzeug feststellen, das am Tatort sichergestellt worden war. Damit gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass die verstorbene Frau das Feuer im Patientenzimmer selbst entfacht hat. (stb)

Unsere Berichterstattung bis jetzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4221070

